В Петербурге запечатлели яркого щегла

В окраске птицы сочетаются красный, белый, черный, желтый и каштановый цвета.

В Петербург прилетел один из самых ярких пернатых, который похож на гостя из тропиков, – щегол. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

В окраске птицы сочетаются красный, белый, черный, желтый и каштановый цвета. Красный цвет образует на голове яркую маску, а за черную шапочку щегол получил свое видовое название – черноголовый щегол. Самец и самка внешне не отличаются.

Щеглы в наших краях живут круглогодично. Но замечаем мы их чаще зимой, когда эти красавцы сбиваются в стайки и наведываются в парки, скверы, пустыри в поисках своего излюбленного лакомства – семян репейника. Поскольку щеглы, в основном, питаются семенами растений, в зимнее время они с удовольствием отведают на кормушках семечки подсолнечника. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Стас Крутоверцев)