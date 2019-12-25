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В Петербурге запечатлели яркого щегла
Сегодня, 8:06
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В Петербурге запечатлели яркого щегла

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В окраске птицы сочетаются красный, белый, черный, желтый и каштановый цвета.

В Петербург прилетел один из самых ярких пернатых, который похож на гостя из тропиков, – щегол. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. 

В окраске птицы сочетаются красный, белый, черный, желтый и каштановый цвета. Красный цвет образует на голове яркую маску, а за черную шапочку щегол получил свое видовое название – черноголовый щегол. Самец и самка внешне не отличаются. 

Щеглы в наших краях живут круглогодично. Но замечаем мы их чаще зимой, когда эти красавцы сбиваются в стайки и наведываются в парки, скверы, пустыри в поисках своего излюбленного лакомства – семян репейника. Поскольку щеглы, в основном, питаются семенами растений, в зимнее время они с удовольствием отведают на кормушках семечки подсолнечника. 

Павел Глазков, биолог 

Ранеее на Piter.TV: в Петербург залетел трехпалый дятел. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Стас Крутоверцев)

Теги: павел глазков, щегол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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