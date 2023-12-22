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Пять детских садов закончат строить в Красногвардейском районе к осени

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Новые учреждения откроются на Республиканской улице, улице Стахановцев, в ЖК "Цветной город", а также на шоссе Революции. 

В Красногвардейском районе к началу учебного года сдадут пять детских садов. Строительство уже началось. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Новые учреждения откроются на Республиканской улице, улице Стахановцев, в ЖК "Цветной город", а также на шоссе Революции.  По новым правилам развития города,  застройщик должен возводить объекты социальной инфраструктуры возле жилых домов. 

Детские сады будут построены по "петербургскому стандарту". Дети смогут ходить в бассейн, заниматься спортом в физкультурных залах, посещать творческие студии. Комнаты для занятия будут изолированными.

Ранее мы писали, что в Приморском районе ввели второе здание детского сада №55.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: детские сады, красногвардейский район, социальная среда, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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