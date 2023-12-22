Пять детских садов закончат строить в Красногвардейском районе к осени

В Красногвардейском районе к началу учебного года сдадут пять детских садов. Строительство уже началось. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Новые учреждения откроются на Республиканской улице, улице Стахановцев, в ЖК "Цветной город", а также на шоссе Революции. По новым правилам развития города, застройщик должен возводить объекты социальной инфраструктуры возле жилых домов.
Детские сады будут построены по "петербургскому стандарту". Дети смогут ходить в бассейн, заниматься спортом в физкультурных залах, посещать творческие студии. Комнаты для занятия будут изолированными.
Ранее мы писали, что в Приморском районе ввели второе здание детского сада №55.
Видео: Telegram / Правительство Петербурга
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