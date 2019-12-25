Каждый день ощущают счастье 23% петербуржцев

Жители города на Неве оказались лидерами среди россиян по важности денег в измерении счастья.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как часто петербуржцы чувствуют себя счастливыми, а также что приносит им радость. Об этом стало известно Piter.TV 15 ноября.

Ежедневно ощущают себя счастливыми 23% респондентов, чаще такое чувство характерно для женщин, чем для мужчин, – 29% против 24%. Два-три раза в неделю посещает ощущение счастья еще 17% опрошенных.

Каждый третий в Петербурге (30%) заявил, что чувствует себя на вершине эмоций только время от времени. А вот 25% признались, что вообще не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

Самые счастливые люди проживают в Ленобласти – 41% жителей региона испытывают счастье каждый день. За ними идут жители Алтайского края (38%) и Воронежской области (37%). Петербуржцы оказались на 21 месте по уровню счастья.

Счастливее те, кто работают в сфере безопасности (40%), на втором месте – сотрудники сферы туризма (36%), за ними следуют юристы (34%).

На вопрос о том, что делает респондентов счастливыми, они могли выбирать несколько ответов. Половина опрошенных в Петербурге назвала общение с близкими и родными людьми, путешествия и отдых, еще 42% сказали про ощущение себя здоровым.

Также отмечается, что именно жители города на Неве оказались лидерами среди россиян по важности денег в измерении счастья. Для 37% местных респондентов материальные ценности очень важны в контексте ощущения счастья.

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Фото: Piter.TV