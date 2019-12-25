По факту сброса стоков во Всеволожском районе проводится прокурорская проверка

Одной из основных целей проверки станет выявление возможных нарушений действующего природоохранного законодательства.

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к проверке сообщений о сбросе неочищенных канализационных стоков на территории Всеволожского района. Утверждается, что загрязнённая вода попадает в дренажную систему косметического предприятия.

Одной из основных целей проверки станет выявление возможных нарушений действующего природоохранного законодательства, особенно тех аспектов, которые касаются федеральных правовых норм, регламентирующих порядок защиты окружающей среды.

Надзор за ходом проверки осуществляет прокуратура Ленинградской области. В зависимости от результатов проверки и наличия фактов нарушений соответствующие органы примут предусмотренные законом меры реагирования.

Фото: Telegram / Разметелево чат