Сброс неочищенных сточных вод в реку Стрелка прекращен по требованию прокуратуры

Заявленные прокурором требования были удовлетворены судом, и собственник предпринял соответствующие шаги для исправления сложившейся ситуации.

По инициативе прокуратуры Петродворцового района остановлен сброс необработанных бытовых сточных вод в реку Стрелка.

Расследованием, проведённым прокуратурой после сообщений о нарушениях экологических стандартов, было выявлено, что с одной из частных территорий осуществляется слив неочищенных бытовых стоков, что отрицательно сказывается на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке в районе.

Для оценки состояния окружающей среды к процессу подключились специалисты Комитета по природопользованию и представители государственного учреждения "Водоканал Санкт-Петербурга", подтвердившие нарушение норм.

Прокурором был направлен судебный иск владельцу земельного участка с требованием немедленного прекращения сброса сточных вод. Владельцу рекомендовалось провести работы по изоляции трубопровода или применить иные инженерные методы, предотвращающие попадание загрязнённых вод в русло реки Стрелка.

Заявленные прокурором требования были удовлетворены судом, и собственник предпринял соответствующие шаги для исправления сложившейся ситуации. В настоящий момент сброс неочищенных сточных вод в реку полностью прекращён.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура потребовала демонтировать незаконно установленные ворота на Английском проспекте.

Фото: Piter.TV