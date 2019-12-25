Прокуратура потребовала демонтировать незаконно установленные ворота на Английском проспекте

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка соблюдения норм законодательства в сфере ЖКХ. Выяснилось, что на территории двора многоквартирного дома №52, литера А, расположенного на Английском проспекте, металлические ворота установлены без предварительно утвержденной проектной документации, регламентирующей благоустройство территории.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском, содержащим требование к ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" демонтировать незаконно установленные конструкции.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что перед судом предстанет петербуржец, который воспользовался каршерингом под аккаунтом друга и врезался в столб. В сентябре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в квартире друга на Советском проспекте. Когда приятель уснул, мужчина захотел покататься на автомобиле и, используя аккаунт каршеринга, зарегистрированный на товарища, смог арендовать машину EXEED. Вскоре водитель врезался в столб на стоянке возле дома по Гудиловской улице, иномарка была повреждена. Фигурант самостоятельно сообщил о ДТП по номеру 112. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

Фото: Прокуратура Петербурга