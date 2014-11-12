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Перед судом предстанет петербуржец, который воспользовался каршерингом под аккаунтом друга и врезался в столб
Сегодня, 12:48
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Перед судом предстанет петербуржец, который воспользовался каршерингом под аккаунтом друга и врезался в столб

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Фигурант самостоятельно сообщил о ДТП по номеру 112.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), рассказали 26 мая в надзорном ведомстве. 

В сентябре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в квартире друга на Советском проспекте. Когда приятель уснул, мужчина захотел покататься на автомобиле и, используя аккаунт каршеринга, зарегистрированный на товарища, смог арендовать машину EXEED. Вскоре водитель врезался в столб на стоянке возле дома по Гудиловской улице, иномарка была повреждена. Фигурант самостоятельно сообщил о ДТП по номеру 112. 

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

Ранее на Piter.TV: после смертельного ДТП с лосем на трассе "Кола" проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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