Перед судом предстанет петербуржец, который воспользовался каршерингом под аккаунтом друга и врезался в столб

Фигурант самостоятельно сообщил о ДТП по номеру 112.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), рассказали 26 мая в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в квартире друга на Советском проспекте. Когда приятель уснул, мужчина захотел покататься на автомобиле и, используя аккаунт каршеринга, зарегистрированный на товарища, смог арендовать машину EXEED. Вскоре водитель врезался в столб на стоянке возле дома по Гудиловской улице, иномарка была повреждена. Фигурант самостоятельно сообщил о ДТП по номеру 112.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

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Фото: Piter.TV