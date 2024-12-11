Хозяйственные предприятия сбрасывали сточные воды в реку Нейма Ленобласти

Сотрудники природоохранной прокуратуры Ленинградской области проводят проверку по факту сброса сточных вод в реку Нейма. Предварительно, у организаций, занимающихся загрязнением водного объекта, нет надлежащих документов, – сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее эконадзор Ленобласти выявил факты сброса неочищенных сточных ввод с канализационной насосной станции в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района. По данным прокуратуры, в стоке было обнаружена повышенная концентрация нефтепродуктов, фенола, марганца и фосфат-ионов.
В непосредственной близости к месту сброса расположены организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, которыми, по предварительной информации, не заключены договоры на пользование названным водным объектом.
Прокуратура Ленинградской области
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Фото: Freepik
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