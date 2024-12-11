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Хозяйственные предприятия сбрасывали сточные воды в реку Нейма Ленобласти
Сегодня, 19:40
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Хозяйственные предприятия сбрасывали сточные воды в реку Нейма Ленобласти

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Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Сотрудники природоохранной прокуратуры Ленинградской области проводят проверку по факту сброса сточных вод в реку Нейма. Предварительно, у организаций, занимающихся загрязнением водного объекта, нет надлежащих документов, – сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее эконадзор Ленобласти выявил факты сброса неочищенных сточных ввод с канализационной насосной станции в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района. По данным прокуратуры, в стоке было обнаружена повышенная концентрация нефтепродуктов, фенола, марганца и фосфат-ионов.

В непосредственной близости к месту сброса расположены организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, которыми, по предварительной информации, не заключены договоры на пользование названным водным объектом.

Прокуратура Ленинградской области

Ранее мы писали, что "мусорная" реформа в Петербурге и Ленобласти зашла в тупик.

Фото: Freepik

Теги: большая пустомержа, река нейма, сброс сточных вод
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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