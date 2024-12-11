Экополиция Ленобласти пресекла сброс сточных вод в Янино

Правонарушения совершались на территории строительства склада для маркетплейса.

Сотрудники Госэконадзора Ленинградской области остановили нелегальный сброс сточных вод на участке строительства в Янино, – сообщается в пресс-службе региональной администрации.

Работы уже приостановливались в новогодние праздники, однако эконарушители вновь установили насосы, что потребовало повторного вмешательства уже с сотрудниками полиции. В результате был ликвидирован сброс стоков в канаву, насосы изъяты, а в отношении нарушителей заведены административные дела. Администрация Ленинградской области

В ведомстве проведут лабораторные экспертизы образцов отходов. В рамках анализа будет определен состав загрязняющих веществ и дана оценка ущерба окружающей среде. До тех пор земельный участок будет пребывать под контролем работников Госэконадзора.

Ранее мы рассказывали, что по факту пожара на гатчинском заводе было возбуждено уголовное дело.

Фото: Администрация Ленинградской области