Суд обязал Упрдор "Северо-Запад" прекратить загрязнять Безымянный ручей

Организации не удалось обжаловать решение.

Суд обязал ФКУ Упрдор "Северо-Запад" провести мероприятия по улучшению качества сточных вод, которые сбрасываются в Безымянный ручей. Ведомство пыталось обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском саду, но оно было было оставлено без изменений. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Ранее природоохранная прокуратура установила, что казенное учреждение сбрасывает сточные и дренажные воды в ручей с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Чтобы устранить нарушение, прокурор обратился в суд. Василеостровский районный суд удовлетворил его требования. Ответчик с решением не согласился.

Выполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

Ранее стало известно, что катание на вейкборде на Безымянном озере было незаконным.

Фото: Piter.TV