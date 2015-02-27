Более 1,5 тыс Telegram-каналов включились в сбор гуманитарной помощи

"Telegram-волонтеры" Северной столицы и Ленобласти попали в ТОП-10.

Более 1,5 тыс Telegram-ресурсов включилось в волонтерство и сборы гуманитарной помощи для приграничных регионов и жителей областей в зоне боевых действий. Согласно исследованию благотворительного фонда "Всех обнял", Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 7 место в рейтинге по количеству ресурсов интернет-волонтеров.

На первом месте Москва и Московская область, где насчитывается 250 Telegram-каналов, которые так или иначе вовлечены в акции по сбору гуманитарной помощи. Второе место занимает Курская область, где исследователи насчитали 169 каналов. Третье место в рейтинге получила Воронежская область. Там в Telegram-волонтерстве приняли участие 57 местных ресурсов.

Почти половина каналов – местные группы единомышленников, куда входят абсолютно разные люди. Это говорит о высокой степени сплочения и самоорганизации народа, а еще о роли "сарафанного радио". Также важно отметить, что в ТОП-10 вошли не только приграничные регионы, но и Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, а также юг и центральная Россия. Это свидетельствует, что в каждой географической части нашей страны есть люди, которым не все равно, что происходит с их соотечественниками на присоединенных территориях. Гуманитарщики и волонтеры мобилизованы по всей России. В каждом регионе России есть люди, готовые помочь. Иван Утенков, президент благотворительного фонда "Всех обнял"

Ранее мы сообщали, что власти Санкт-Петербурга анонсировали отправку новой партии гуманитарной помощи участникам СВО. В нее входят: грузовые автомобили и экскаваторы, средства РЭБ, дроны, а также станции управления.

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