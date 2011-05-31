За прошлую неделю экослужбами Петербурга было собрано свыше 75 тыс. тонн опасных отходов

Специалисты "Экостроя" совершили за указанный промежуток времени 30 выездов, среди которых 22 случая касались устранения загрязнений, вызванных попаданием ртути в окружающую среду.

За период с 24 по 30 ноября экологические организации Санкт-Петербурга переработали свыше 75 тонн вредных отходов. Граждане передали на уничтожение и обработку 818 кг энергосберегающих ламп, 156 кг светодиодов, 15 кг градусников и прочей продукции, содержащей ртуть. Об этом проинформировали представители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Помимо этого, жители сдавали использованные элементы питания, аккумуляторные батареи малого размера, бытовые химические средства, медикаменты с истекшим сроком годности, автомобильные покрышки и прочие отходы, запрещённые к выбросу в стандартные мусорные баки.

Специалисты "Экостроя" совершили за указанный промежуток времени 30 выездов, среди которых 22 случая касались устранения загрязнений, вызванных попаданием ртути в окружающую среду. Для обращения по любым вопросам охраны окружающей среды доступен круглосуточный телефон горячей линии: 417-59-36.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга