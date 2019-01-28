За неделю в Петербурге собрали почти 18 тонн опасных отходов

Кроме того, были проведены мероприятия по очистке водоемов, в результате которых было извлечено 11 кубических метров мусора.

За период с 2 по 8 февраля текущего года специализированные экологические службы Санкт-Петербурга продемонстрировали высокую активность в сфере обращения с опасными отходами, принимая их от жителей города. За отчетные семь дней было собрано около 18 тонн материалов, представляющих экологическую опасность.

По данным Комитета по природопользованию, в рамках действующей системы утилизации было принято и направлено на переработку: 12,9 тонны автомобильных шин, 1,7 тонны различных видов батареек и небольших аккумуляторов, 554 килограмма устаревшей и неисправной бытовой и электронной техники, 484 килограмма люминесцентных ламп, а также 292 килограмма просроченных медикаментов.

Одновременно с этим, аварийно-экологическая служба "Экострой" осуществила 30 выездов, 29 из которых были связаны с устранением ртутных загрязнений. В общей сложности было собрано 554 килограмма химических отходов.

Суда и сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" находятся в состоянии повышенной готовности. Специалисты службы "Невская Застава", занимающейся аварийно-спасательными, буксирными и ледокольными работами, дважды выходили для проведения ледокольных работ и наблюдения за ледовой обстановкой на реке Нева, охватывая участок от Перевозной набережной до Благовещенского моста. Общая пройденная дистанция за эти два выхода составила 60 километров, отметили в ведомстве.

Кроме того, были проведены мероприятия по очистке водоемов, в результате которых было извлечено 11 кубических метров мусора. Горожане, обнаружившие нарушения в области экологической безопасности, могут сообщить об этом по телефону круглосуточной мобильной экологической дежурной службы: 417-59-36.

