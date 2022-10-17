В Ленобласти собрали первые 750 кг клубники

В Ленобласти поспела клубника. Фермерские хозяйства уже готовы собирать ягоды и продавать их любителям сладкого лакомства.

В Ленобласти в фермерских хозяйствах поспела клубника. Ягода готова к сбору, продаже и покупке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным на вторник, 27 июня, уже собрано 750 кг клубники. Как сообщает комитет по агропромышленному комплексу, в регионе растет популярность выращивания ягод. Все больше фермеров области начинают заниматься клубничным бизнесом. Из 37 грантов "Агростартапа" 11 выдано начинающим фермерам, которые собираются заниматься выращиванием ягод.

Ранее сообщалось, что власти Ленобласти собираются привлекать молодых педагогов в местные сёла по программе "Земский учитель".

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Фото: администрация Ленобласти