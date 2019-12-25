Власти Ленобласти планируют привлекать молодых педагогов в сёла

В Ленобласти по-новому заработает программа "Земский учитель". Она направлена на привлечение молодых педагогов в сёла региона.

Власти Ленинградской области собираются привлекать новые педагогические кадры в сёла региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Губернатор региона Александр Дрозденко встретился с депутатами местного ЗакСа. На встрече он предложил выделять из бюджета региона средства на программу "Земский учитель". Местные власти предлагают на каждый выделенный Министерством просвещения рубль выделять ещё столько же.

Программа "Земский учитель" уже работает в регионе. Молодые педагоги приезжают в Ленобласть и получают миллион рублей подъёмных, а также служебное жилье.

Ранее сообщалось, что прокуратурой проводится проверка по факту массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане на набережной канала Грибоедова.

Фото: администрация Ленобласти