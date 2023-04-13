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Петербуржцам сообщили о сбоях в системе "Правосудие"
Сегодня, 15:22
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Петербуржцам сообщили о сбоях в системе "Правосудие"

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В настоящее время ведутся технические работы.

Из-за внеплановых технических работ временно недоступны ресурсы, которые размещены на домене sudrf.ru. Об этом 8 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. 

Так, временно не работают официальные сайты судов общей юрисдикции, сервис "Электронное правосудие" и электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции. 

Отмечается, что служба технической поддержки ГАС "Правосудие" ведет работы по восстановлению работоспособности. 

Ранее хакеры совершили атаку на серверы СПбГУ. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: суды, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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