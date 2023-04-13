Петербуржцам сообщили о сбоях в системе "Правосудие"

В настоящее время ведутся технические работы.

Из-за внеплановых технических работ временно недоступны ресурсы, которые размещены на домене sudrf.ru. Об этом 8 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Так, временно не работают официальные сайты судов общей юрисдикции, сервис "Электронное правосудие" и электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции.

Отмечается, что служба технической поддержки ГАС "Правосудие" ведет работы по восстановлению работоспособности.

Ранее хакеры совершили атаку на серверы СПбГУ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)