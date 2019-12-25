Петербуржец ответит в суде после кражи денег из сломанного банкомата

Сбой в банкомате довел мужчину до уголовного дела.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении неработающего ранее не судимого местного жителя. Он обвиняется по статье о краже в значительном размере (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте при снятии денег в банкомате на проспекте Ветеранов произошел сбой. Аппарат вернул карту, а купюры не дал. Тогда пенсионер снял нужную сумму в другом банкомате. Получив выписку, мужчина понял, что с его счета списаны 20 тысяч рублей дважды.

Обвиняемый увидел в купюроприемнике банкомата денежные средства в размере 20 тысяч рублей и забрал их, а потом потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

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Фото: Piter.TV