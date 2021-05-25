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Прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида
Сегодня, 9:33
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Прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида

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Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права ребенка-инвалида на получение специализированного питания.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 9-летний ребенок-инвалид должен был получать государственную социальную помощь, а именно специализированное питание.

Однако мальчик лечебным питанием не обеспечивался.

Прокуратура района направила в суд иск о возложении на комитет по здравоохранению обязанности бесперебойно обеспечивать ребенка-инвалида специализированным лечебным питанием.

Суд требования прокурора района удовлетворил.

Ранее сообщалось, что инвалид добился возвращения денег за неосуществленный ремонт компьютера.

Фото: Piter.TV

Теги: инвалид, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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