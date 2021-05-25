Прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, 9-летний ребенок-инвалид должен был получать государственную социальную помощь, а именно специализированное питание.
Однако мальчик лечебным питанием не обеспечивался.
Прокуратура района направила в суд иск о возложении на комитет по здравоохранению обязанности бесперебойно обеспечивать ребенка-инвалида специализированным лечебным питанием.
Суд требования прокурора района удовлетворил.
Ранее сообщалось, что инвалид добился возвращения денег за неосуществленный ремонт компьютера.
Фото: Piter.TV
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