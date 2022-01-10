Инвалид добился возвращения денег за неосуществленный ремонт компьютера

Прокуратура Петербурга восстановила права инвалида.

Прокуратура Московского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, что петербуржец в почтовом ящике обнаружил визитку мастера, оказывающего услуги по починке компьютерной техники на дому. В этот же день гражданин позвонил по телефону и согласился на ремонт компьютера.

На следующий день компьютерный мастер пришел стоимости услуг произвел ремонт компьютера на 7 тысяч рублей.

Услуги гражданину не оказаны, чек и акт выполненных работ не предъявлены.

В ходе проверки прокуратуры удалось добиться возврата уплаченной инвалидом суммы за фактически не предоставленные услуги.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребёнок-инвалид упал из окна второго этажа в Тихвине.

Фото: Piter.TV