Шестилетний ребёнок-инвалид упал из окна второго этажа в Тихвине

Мальчик имеет задержку в развитии и состоит на учете у психиатра.

Во вторник, 26 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 28-летней женщины том, что в городе Тихвин со второго этажа дома по 5-му Микрорайону упал её 6-летний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что мальчик имеет задержку в развитии, является инвалидом 2 группы и состоит на учете у психиатра. Он по недосмотру матери залез на подоконник, сам открыл окно и не смог удержать равновесие.

Ребёнок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести.

Семья мальчика полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Мать пострадавшего доставлена в ОМВД, привлечена к административной ответственности по ст. 5.35, 18.8 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец заплатит штраф за то, что оставил дочь одну дома.

Фото: Piter.TV