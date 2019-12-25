Петербуржец заплатит штраф за то, что оставил дочь одну дома

Мужчина 22 февраля оставил свою шестилетнюю дочь дома одну с восьми утра и до четырех часов дня.

Петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (Оставление в опасности). Он должен будет заплатить штраф. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Мужчина 22 февраля оставил свою шестилетнюю дочь дома одну с восьми утра и до четырех часов дня. В это время девочка залезла на окно квартиры, расположенной на 4 этаже, и, открыв створку, выкидывала на улицу игрушки. В этот момент это увидел прохожий и предотвратил трагедию, так как девочка могла выпасть из окна.

Отец девочки свою вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

Недавно в Сестрорецке трехлетний мальчик выпал из окна.

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