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В Сестрорецке трехлетний мальчик выпал из окна
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В Сестрорецке трехлетний мальчик выпал из окна

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Семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит.

Вечером пятницы, 25 августа, в 19:50 трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже в Сестрорецке на Приморском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел по недосмотру матери – ребенок облокотился на москитную сетку. Мальчик был госпитализирован с ушибом головного мозга, гематомой левой окологлазничной области и открытой раной на лице в тяжелом состоянии. 

Семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит. 

Ранее на Piter.TV: девочка выпала из окна квартиры своей бабушки в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ребенок выпал из окна, сестрорецк происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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