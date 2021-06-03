В Сестрорецке трехлетний мальчик выпал из окна

Семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит.

Вечером пятницы, 25 августа, в 19:50 трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже в Сестрорецке на Приморском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Несчастный случай произошел по недосмотру матери – ребенок облокотился на москитную сетку. Мальчик был госпитализирован с ушибом головного мозга, гематомой левой окологлазничной области и открытой раной на лице в тяжелом состоянии.

Семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: девочка выпала из окна квартиры своей бабушки в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)