Четырехлетняя жительница Кудрово погибла, упав с высоты 20-го этажа

Семья девочки полная, благополучная.

В субботу, 17 февраля, в службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что из окна дома 2 по проспекту Строителей в Кудрово выпал ребенок. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело четырехлетней девочки. Установлено, что она находилась в квартире на 20-м этаже одна, родители были на работе. Ребенок выпал из окна на кухне.

Семья девочки полная, благополучная. 35-летний отец и 34-летняя мать работают в одной из городских компаний.

Ранее на Piter.TV: пятиклассник выпал из окна на Солидарности.

Фото: Piter.TV