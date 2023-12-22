Четырехлетняя жительница Кудрово погибла, упав с высоты 20-го этажа

В субботу, 17 февраля, в службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что из окна дома 2 по проспекту Строителей в Кудрово выпал ребенок. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело четырехлетней девочки. Установлено, что она находилась в квартире на 20-м этаже одна, родители были на работе. Ребенок выпал из окна на кухне.
Семья девочки полная, благополучная. 35-летний отец и 34-летняя мать работают в одной из городских компаний.
Ранее на Piter.TV: пятиклассник выпал из окна на Солидарности.
Фото: Piter.TV
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