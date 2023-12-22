Пятиклассник выпал из окна на Солидарности

Материалы проверки переданы в следственный комитет.

Накануне вечером в семье жителей Невского района Петербурга произошла трагедия вечером. Из окна дома по проспекту проспекте Солидарности выпал ученик пятого класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Около 19:00 8 февраля полицию позвонила женщина, которая рассказала, что с сыном её соседки случилась беда. Прибывшие сотрудники обнаружили тело 11-летнего мальчика под окнами девятиэтажного дома.

Ребёнка воспитывали мать и отчим. Родной отец ограничивался только выплатой алиментов. Материалы проверки по этому случаю переданы в следственный комитет.

Ранее мы сообщили о том, что на аллее Поликарпова под окнами дома нашли тело десятиклассника.

Фото: Piter.TV