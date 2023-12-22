На аллее Поликарпова под окнами дома нашли тело десятиклассника

Подросток пришел из школы, пообедал и ушел делать уроки в свою комнату. Вечером опекун зашла в комнату подростка и не обнаружила его там.

В Приморском районе под окнами дома было найдено тело десятиклассника. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что под окнами дома по аллее Поликарпова лежит молодой человек. Было установлено, что это ученик 10 класса.

Мальчик проживал в трехкомнатной квартире вместе с опекуном (70 летняя женщина) и её 33-летним сыном. Мать несовершеннолетнего лишена родительских прав в 2013 году, отца нет.

Подросток пришел из школы, пообедал и ушел делать уроки в свою комнату. Вечером опекун зашла в комнату подростка и не обнаружила его там. Тело мальчика нашли под окнами. По данному факту проводится проверка.

Недавно мальчик выпал из окна второго этажа в Бокситогорске.

Фото: Piter.tv