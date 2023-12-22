На аллее Поликарпова под окнами дома нашли тело десятиклассника

В Приморском районе под окнами дома было найдено тело десятиклассника. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 6 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что под окнами дома по аллее Поликарпова лежит молодой человек. Было установлено, что это ученик 10 класса.
Мальчик проживал в трехкомнатной квартире вместе с опекуном (70 летняя женщина) и её 33-летним сыном. Мать несовершеннолетнего лишена родительских прав в 2013 году, отца нет.
Подросток пришел из школы, пообедал и ушел делать уроки в свою комнату. Вечером опекун зашла в комнату подростка и не обнаружила его там. Тело мальчика нашли под окнами. По данному факту проводится проверка.
Недавно мальчик выпал из окна второго этажа в Бокситогорске.
Фото: Piter.tv
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