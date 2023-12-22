Мальчик выпал из окна второго этажа в Бокситогорске

У ребёнка диагностировали сочетанную травму тяжёлой степени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, перелом ключицы справа.

В воскресенье, 4 февраля, из дома по улице Вишнякова в Бокситогорске был госпитализирован четырёхлетний мальчик после падения из окна второго этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

У ребёнка диагностировали сочетанную травму тяжёлой степени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, перелом ключицы справа. Он помещён на отделение травматологии в тяжёлом состоянии. Установлено, что около 11:20 пострадавший находился в комнате отдельной 3-комнатной квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома, и выпал из открытого окна, на котором была установлена москитная сетка. В это время 23-летняя мать ребёнка находилась на работе, с детьми оставалась знакомая девочка-семиклассница. Во время происшествия она находилась на кухне, готовила еду.

Семья мальчика неполная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пятилетний ребёнок попал в реанимацию после падения с кровати.

Фото: Piter.TV