Девочка выпала из окна квартиры своей бабушки в Ленобласти

Как выяснилось, девочка гостила у своей 49-летней бабушки и выпала из окна 2-ого этажа дома.

Вечером в воскресенье, 20 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в посёлке Велигонты Ломоносовского района Ленобласти произошло падение ребёнка с высоты. Об этом стало известно Piter.TV.

Пятилетнюю девочку госпитализировали в 21:30 с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей запястья слева, травматическим шоком в тяжёлом состоянии.

Как выяснилось, девочка гостила у своей 49-летней бабушки и выпала из окна 2-ого этажа дома. Семья пострадавшей не полная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний ребёнок выпал со второго этажа в Сосновом Бору.

Фото: Piter.TV