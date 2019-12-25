Двухлетний ребёнок выпал со второго этажа в Сосновом Бору

Мальчик был помещён в реанимацию.

Утром в среду, 16 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Солнечной улице в Сосновом Бору выпал ребёнок со 2-ого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Двухлетний мальчик был помещён в реанимацию с сочетанной катотравмой, переломом костей черепа, ушибом легкого, множественными ушибами туловища в тяжёлом состоянии. Установлено, что около 8:25 малыш был в квартире вместе с матерью 20-летней матерью, которая спала, проснулась от хлопка на улице и увидела, что окно в комнате открыто, отсутствует москитная сетка, а её сын лежит на асфальте под окнами.

Семья мальчика полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что годовалая жительница Ленобласти выпала из окна первого этажа.

Фото: Piter.TV