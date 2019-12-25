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Годовалая жительница Ленобласти выпала из окна первого этажа
Сегодня, 8:37
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Годовалая жительница Ленобласти выпала из окна первого этажа

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Семья ребёнка состоит на учёте в ОДН.

В понедельник, 14 августа, на Загородном шоссе города Любани Тосненского района Ленобласти была госпитализирована годовалая девочка после падения из окна первого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

 Ребёнок поступил в больницу с ушибом головного мозга, линейным переломом правой и левой теменной кости, пневмоцефалией, ветряной оспой в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что девочка выпала из открытого окна по недосмотру 27-летней матери, которая вышла в магазин, оставив малолетнюю с другим несовершеннолетним ребёнком. 

Семья состоит на учёте в ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, падение ребенка из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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