Годовалая жительница Ленобласти выпала из окна первого этажа

Семья ребёнка состоит на учёте в ОДН.

В понедельник, 14 августа, на Загородном шоссе города Любани Тосненского района Ленобласти была госпитализирована годовалая девочка после падения из окна первого этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок поступил в больницу с ушибом головного мозга, линейным переломом правой и левой теменной кости, пневмоцефалией, ветряной оспой в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что девочка выпала из открытого окна по недосмотру 27-летней матери, которая вышла в магазин, оставив малолетнюю с другим несовершеннолетним ребёнком.

Семья состоит на учёте в ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Карбышева умер четырёхмесячный младенец.

Фото: Piter.TV