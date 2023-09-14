Сбои в работе сервисов Wildberries и "Золотого яблока" в Международный женский день

В самом разгаре 8 Марта.

В праздничный день пользователи крупных маркетплейсов столкнулись с техническими сбоями. Как сообщили читатели "Фонтанки", у Wildberries произошёл сбой в работе сервиса подарочных сертификатов.

По словам одной из пользовательниц, оплата сертификата прошла успешно, однако открыть или отправить его получателю оказалось невозможно. При попытке доступа к сертификату появлялось сообщение: "Сервис недоступен. Попробуйте позже". Аналогичные жалобы были оставлены на странице маркетплейса во ВКонтакте. В пресс-службе Wildberries заявили, что причины сбоя уже устранены, и сервис работает в штатном режиме.

Тем временем у другого популярного магазина, "Золотого яблока", также возникли проблемы. Сайт и приложение компании перестали работать из-за огромного наплыва пользователей, желающих приобрести подарки или активировать сертификаты.

Ранее Piter.TV сообщал, что Шлиссик вместо Крошика поздравил женщин с 8 Марта.

Фото: depositphotos / Mactrunk