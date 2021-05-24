Очередной сбой мобильного интернета произошел в Петербурге 13 апреля

Утром 13 апреля жители Петербурга столкнулись с проблемами в работе мобильной связи и интернета. По информации, размещенной на портале Downdetector, за последний час было зафиксировано около 700 жалоб на сбои в работе сети.

В связи с этим, в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" сообщили о возможных трудностях с оплатой парковки через мобильный интернет. Особенно это касается карт, которые не привязаны к парковочному счету, включая оплату через Систему быстрых платежей (СБП).

Для удобства пользователей были предложены альтернативные способы оплаты парковки: Приложение "Парковки СПб" с использованием парковочного счета или привязанной карты, оплата через СМС, приложение "Парковки России" и паркоматы.

