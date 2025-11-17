Петербург оказался в пятерке регионов по числу жалоб на работу Telegram

В России зафиксирован очередной сбой в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

За последние сутки пользователи оставили почти 5000 сообщений о проблемах с мессенджером. Пик жалоб пришелся на утро — 08:30. Основные трудности связаны с невозможностью отправить или получить сообщения.

В список регионов с наибольшим количеством обращений также вошли Белгородская область и Новосибирск. Большинство пользователей столкнулись с неполадками в мобильном приложении. У 28% россиян возникли проблемы с оповещениями, а 13% не смогли открыть Telegram.

Ранее мы сообщили о том, что приложение "Подорожник" внесли в "белый список".

