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Сбой при оплате парковки произошел в Петербурге
Вчера, 14:58
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Сбой при оплате парковки произошел в Петербурге

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В ведомстве напомнили об альтернативных возможностях оплаты парковочных сессий.

В Петербурге обратили внимание на периодические технические сбои при оплате парковочных сессий через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" с помощью банковских карт, сообщили сегодня в пресс-службе городского центра управления парковками.

На данный момент проводятся работы по восстановлению бесперебойного функционирования этого способа оплаты.

В ведомстве напомнили об альтернативных возможностях оплаты парковочных сессий: все они указаны на сайтах.

Ранее мы сообщили о том, что платные автостоянки создадут у "Острова фортов".

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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