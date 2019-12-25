Сбой при оплате парковки произошел в Петербурге

В Петербурге обратили внимание на периодические технические сбои при оплате парковочных сессий через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" с помощью банковских карт, сообщили сегодня в пресс-службе городского центра управления парковками.
На данный момент проводятся работы по восстановлению бесперебойного функционирования этого способа оплаты.
В ведомстве напомнили об альтернативных возможностях оплаты парковочных сессий: все они указаны на сайтах.
Ранее мы сообщили о том, что платные автостоянки создадут у "Острова фортов".
Фото: Piter.TV
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