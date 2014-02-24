Рецидивист из Невского района почтой отправлял по России запрещенное сильнодействующее вещество

В квартире задержанного изъяли 34 картонные коробки с 1904 капсулами препарата и полграмма метадона в бумажном свертке.

Полицейскими в Петербурге задержан сбытчик-организатор онлайн-магазина по продаже сильнодействующего вещества. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителями был ликвидирован интернет-магазин по незаконной продаже сильнодействующего вещества и задержан его организатор, 50-летний ранее судимый житель Невского района. Он отправлял препарат почтой по всей России.

В квартире задержанного в доме 72 по улице Седова полицейские обнаружили и изъяли 34 картонные коробки с 1904 капсулами препарата, полграмма метадона в бумажном свертке, упаковочный материал для отправки почтовых отправлений, электронные весы и полимерные пакетики. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

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