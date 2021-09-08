Житель Ставропольского края не поступил в петербургский вуз и занялся сбытом наркотиков

Сейчас молодой человек находится под стражей.

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о незаконном сбыте синтетическим наркотиков в крупном размере. В 2021 году у жителя Ставропольского края нашли 160 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

19-летнего молодого человека задержали около железнодорожной станции "Воздухоплавательный парк" в Московском районе. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 48 свертков из полимерной клейкой ленты. Внутри находился белый порошок. Экспертиза подтвердила, что это N-метилэфедрон. В свертках было 120 граммов. Еще 40 граммов нашли позже. Наркотики были спрятаны в закладках.

Полиция установила, что подозреваемый приехал в Петербург для поступления в вуз, но не поступил. После этого он решил, что будет зарабатывать на жизнь сбытом наркотиков.

Уголовное дело передали в суд. На данный момент злоумышленник находится под стражей.

Ранее стало известно о том, что у 300 детей в Петербурге есть алкогольная или наркотическая зависимость.

Видео: УТ МВД по СЗФО