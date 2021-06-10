У 300 детей в Петербурге есть алкогольная или наркотическая зависимость

Иногда родители и учителя не замечают, что ребенок употребляет запрещенные вещества.

В Петербурге у более 300 несовершеннолетних есть алкогольная или наркотическая зависимость. 277 детям от 15 до 17 лет. Об этом во время ежегодного доклада в Мариинском дворце 6 апреля сказала Уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Детский омбудсмен отметила, что ситуация усугубляется тем, что заметить, что ребенок "употребляет" становится возможным только тогда, когда он уже "подсел на синтетику". На начальных этапах ни родители, ни учителя могут ничего подозрительного не замечать.

Также Митянина уделила внимание сжиженному углеводородному газу. На сегодняшний день такая форма токсикомании распространена среди детей от 10 до 17 лет. Газ можно купить в любом магазине, сказала омбудсмен. Есть даже смертельные случаи. Анна Митянина убеждена, что нужно принять закон, который бы запретил продавать детям подобные товары.

Также Митянина сообщила о том, что в Петербурге растет число семей с детьми. Рождаемость при этом падает.

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