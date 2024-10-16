Задержана жительница Ломоносова по подозрению в сбыте наркотиков

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петродворцовом районе задержали жительницу Ломоносова по подозрению в сбыте наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 октября была задержана 36-летняя жительница поселка Стрельна, у которой в ходе досмотра был обнаружен пакетик с 0,95 грамма метадона. В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств.

Полицейскими также было установлено, что задержанная занимается распространением наркотических средств через интернет-магазин. Также были установлены адреса, по которым фигурантка забирала запрещенные вещества.

Одна из "закладок" была обнаружена оперативниками у дома по Ропшинскому шоссе, в изъятом свертке содержалось 39,75 грамма метадона. Этот же наркотик, массой 110,9 грамма был обнаружен в квартире дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе, снимаемой 39-летней жительницей города Ломоносов. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанной меры пресечения.

Двое петербуржцев предстанут перед судом по подозрению в контрабанде 200 кг кокаина.

Видео: МВД