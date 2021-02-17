Водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на Коломяжском

В результате наезда ребенка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим школьником в Приморском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 30 марта около дома 17к1 по Коломяжскому проспекту машина Volkswagen Golf сбила 11-летнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованных авто. В результате наезда ребенка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

По данным АН "Оперативное прикрытие", за рулем иномарки был житель Белгородской области, который за 2024-2025 годы привлекался к ответственности за нарушение ПДД семь раз.

Ранее на Piter.TV: в ДТП с двумя автобусами в Пушкине пострадали три пассажира.

Фото: Piter.TV