На улице Константина Заслонова иномарка сбила петербуржца на пешеходном переходе: видео

Водитель тут же выбежал из машины на помощь к пострадавшему.

В Центральном районе Петербурга на пешеходном переходе чёрная иномарка сбила петербуржца. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером в 17:30 у дома №11 по улице Константина Заслонова. В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как чёрная иномарка сбила петербуржца прямо на пешеходном переходе. Водитель тут же выбежал из машины на помощь к пострадавшему.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. Информация о пострадавшем не поступала.

Ранее мы писали, что мужчине, попавшему под колеса эвакуатора в Петербурге, выплатили компенсацию морального вреда.

Видео: Piter.tv