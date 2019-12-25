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Мужчине, попавшему под колеса эвакуатора в Петербурге, выплатили компенсацию морального вреда
Сегодня, 9:22
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Мужчине, попавшему под колеса эвакуатора в Петербурге, выплатили компенсацию морального вреда

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Пострадавший сам нарушил ПДД.

Судебные приставы Петербурга взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу петербуржца, получившего тяжелые травмы при эвакуации автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водитель эвакуатора наехал на пешехода, который бежал за движущимся автомобилем и держался за зеркало заднего вида. Петербуржец выбежал на проезжую часть и, нарушив ПДД, сорвался под авто. В итоге пешеход получил тяжкий вред здоровью и перенес 4 операции. Водителя спецтранспорта осудили на 1,5 года условно, а индивидуальный предприниматель, который занимался эвакуацией машины, должен был выплатить компенсацию морального вреда. 

Судебные приставы узнали, что у предпринимателя есть счет в одной из кредитных организаций. Средства списали с его счета в банке. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мужчина с алкогольной зависимостью вернул водительское удостоверение в ГИБДД Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, компенсация, моральный вред, эвакуатор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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