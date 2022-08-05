У станции Пчевжа в Ленобласти электровоз насмерть сбил мужчину

Машинист состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины у железнодорожной станции Пчевжа. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Вечером 16 октября в дежурную часть полиции поступила информация о травмировании неизвестного в Кировском районе. Установлено, что 50-летний местный житель переходил пути в неположенном месте. Машинист электровоза подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)