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У станции Пчевжа в Ленобласти электровоз насмерть сбил мужчину
Сегодня, 14:09
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У станции Пчевжа в Ленобласти электровоз насмерть сбил мужчину

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Машинист состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели мужчины у железнодорожной станции Пчевжа. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. 

Вечером 16 октября в дежурную часть полиции поступила информация о травмировании неизвестного в Кировском районе. Установлено, что 50-летний местный житель переходил пути в неположенном месте. Машинист электровоза подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: на перегоне Зеленогорск — Белоостров электричка сбила кабана. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: поезд сбил насмерть, пчевжа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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