После гибели ребенка на железной дороге в Павловске возбуждено уголовное дело

Мальчика сбил поезд.

По факту гибели ребенка на железной дороге в Павловске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Вечером 12 декабря на 25-м километре Витебского направления Октябрьской железной дороги поезд смертельно травмировал мальчика 2010 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следователем СК РФ совместно со следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ