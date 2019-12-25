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После гибели ребенка на железной дороге в Павловске возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:15
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После гибели ребенка на железной дороге в Павловске возбуждено уголовное дело

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Мальчика сбил поезд.

По факту гибели ребенка на железной дороге в Павловске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Вечером 12 декабря на 25-м километре Витебского направления Октябрьской железной дороги поезд смертельно травмировал мальчика 2010 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Следователем СК РФ совместно со следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Теги: павловск, поезд сбил насмерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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