Электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе

Транспортная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

В выходные в Курортном районе Петербурга произошло трагическое событие: электричка насмерть сбила мужчину. Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО, инцидент произошел на 41-м километре 8-г пикета участка между станциями Белоостров и Сестрорецк.

Предварительно установлено, что 38-летний мужчина пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и не отреагировал на приближающийся поезд. Машинист заметил пешехода, подал громкий звуковой сигнал и попытался затормозить, но столкновение предотвратить не удалось. Мужчина погиб от полученных травм.

Транспортная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)