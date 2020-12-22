  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Товарный поезд насмерть сбил 78-летнего пенсионера на станции Пупышево
Сегодня, 22:19
76
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Товарный поезд насмерть сбил 78-летнего пенсионера на станции Пупышево

0 0

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Днем в пятницу, 5 августа, стало известно о несчастном случае в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник в экстренных службах.

На переходе железнодорожной станции Пупышево товарный поезд сбил 78-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался.

Как рассказала порталу 47news свидетельница произошедшего (она вызвала скорую помощь), мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходу на красный свет. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, поезд сбил насмерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии