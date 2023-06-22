Водитель сбил пятиклассницу в Пушкине и скрылся

Девочка в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. О ДТП рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В шестом часу вечера 2 декабря у дома 28/21 по Пушкинской улице в пригороде неустановленный водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнюю девочку. Ученица пятого класса переходила проезжую часть без светоотражающих элементов, без сопровождения взрослых.

Водитель с места аварии скрылся. Девочка в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Полиция расследует смертельное ДТП на трассе "Парголово-Огоньки".

Фото: Piter.tv