Водитель сбил пятиклассницу в Пушкине и скрылся

Полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. О ДТП рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
В шестом часу вечера 2 декабря у дома 28/21 по Пушкинской улице в пригороде неустановленный водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнюю девочку. Ученица пятого класса переходила проезжую часть без светоотражающих элементов, без сопровождения взрослых.
Водитель с места аварии скрылся. Девочка в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.
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Фото: Piter.tv
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