Петербурге водитель осужден за наезд на пешехода на "зебре"

Автомобилист находился в алкогольном опьянении.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Егору Кузьмину, признав его виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью пешехода. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

ДТП произошло вечером 23 ноября 2023 года на Товарищеском проспекте. Кузьмин, будучи за рулем Volkswagen Jetta и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью 40–60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость, несмотря на остановку попутной машины, пропускавшей пешехода. Вместо этого водитель перестроился в левую полосу и сбил человека, переходившего дорогу.

Экспертиза установила, что из-за опьянения Кузьмин не смог вовремя оценить ситуацию и предпринять меры для предотвращения аварии. Пострадавший получил серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Егору Кузьмину 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет и десяти месяцев. Кузьмину предписано самостоятельно прибыть в колонию.

Ещё одного петербуржца отправили в колонию за очередную пьяную езду.

Фото: Piter.tv