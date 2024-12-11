Петербуржца отправили в колонию за очередную пьяную езду

В суде установлено, что Е., ранее 8 раз привлеченный к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

В Петербурге водитель осужден к реальному лишению свободы за пьяную езду. Об этом рассказали в прокуратуре Красногвардейского района.

В суде установлено, что Е., ранее 8 раз привлеченный к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, 13 сентября 2024 года сел за руль автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащего его знакомому, в состоянии алкогольного опьянения. Около дома №17А по улице Партизанской подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 5 лет 11 месяцев.

Ранее петербургский суд огласил приговор водителю "Шевроле" за пьяную езду.

Видео: прокуратура СПб