В Санкт-Петербурге запущен пилотный проект дистанционного мониторинга пациентов с гипертонией и сахарным диабетом

Совместный проект компании СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) и Санкт-Петербургского ГБУЗ "Городская поликлиника № 102" позволяет непрерывно наблюдать за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями и оказывать им своевременную медицинскую помощь.

В рамках пилотного проекта 250 пациентов с диагнозами "артериальная гипертензия" и "сахарный диабет" в течение 3 месяцев будут постоянно находиться на связи со своими лечащими врачами. Региональные врачи будут отслеживают показатели пациентов в режиме реального времени с помощью "умных" тонометров и глюкометров, или получая данные через роботизированный обзвон.

Тонометры и глюкометры оснащены функцией Bluetooth и автоматически сохраняют показатели. Собранная информация о замерах хранится в цифровом формате в электронном дневнике наблюдений. Он доступен в личном кабинете сервиса СберЗдоровье. Пациентам не требуется вручную записывать результаты или следить за тем, чтобы они не потерялись до приема – вся информация сразу же отображается и у лечащего врача

Пациентам, подключенным к роботизированному обзвону, на регулярной основе будет звонить виртуальный помощник и собирать данные о показателях, передавая их напрямую врачу. Диалоговый робот, разработанный группой компаний ЦРТ, будет собирать показатели давления и уровня сахара в крови. В роботе используются уже адаптированные модели распознавания речи, в том числе – под медицинскую терминологию: он "понимает" специфические термины и выражения, умеет распознавать цифры на естественном языке, в любом формате, без устаревшего требования произносить их по одной. Так, робот одинаково верно фиксирует показатели давления "верхнее 120, нижнее 80", "120 на 80", показатели сахара "полтора", "один и пять" и другие варианты, в сложных случаях может переспросить и убедиться в корректности предоставленных данных.

Робот, как и тонометры, сразу передают данные врачу. Если показатели отклоняются от нормы, специалист сам связывается с пациентом, дает рекомендации по лечению и профилактике и помогает вызвать скорую помощь при необходимости

Устойчивые повышенные показатели давления или сахара в крови – это признак хронических заболеваний, при выявлении которых важным становится контроль и своевременный "ответ" на изменения. Проект дистанционного мониторинга пациентов позволяет врачам оперативно отреагировать на ухудшение или улучшение состояния пациента и скорректировать тактику лечения. Кроме того, дневник наблюдений дает врачу полную, а главное точную картину заболевания. Оцифрованные данные измерений хранятся в одном месте, и пациент в любой момент может показать их специалисту на очной медицинской консультации. Это значительно повышает эффективность лечения. Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье"

Ранее фонд "Не напрасно" и СберЗдоровье запустили онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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