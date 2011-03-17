Фонд "Не напрасно" и СберЗдоровье запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Стоимость консультации от 3000 рублей, однако каждый пользователь может перевести и более крупную сумму по своему желанию.

Теперь на платформе сервиса СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении различных форм рака врачам, "выпускникам" Высшей школы онкологии – экспертам благотворительной платформы для онкологических пациентов и их близких "Все не напрасно".

Все они придерживаются принципов доказательной медицины, руководствуются международными протоколами и рекомендациями.

Каждому обратившемуся петербуржцу или жителю Ленинградской области специалисты в режиме онлайн ответят на волнующие вопросы, помогут с расшифровкой результатов анализов, расскажут о возможных побочных эффектах, осложнениях и методах лечения, подскажут, какие обследования можно пройти. В Санкт-Петербурге и области выпускники Высшей школы онкологии уже помогли более чем 1400 пациентам.

Консультации проходят онлайн, в формате традиционного врачебного приема и длятся около 40-50 минут каждая. По итогам общения с врачом пациент получает подробные рекомендации и возможность 3 раза бесплатно обратиться к медицинскому советнику, который поможет с любыми организационными вопросами: например, найти лекарство, организовать обследование, помочь в оформлении льгот и квот.

Стоимость консультации от 3000 рублей, однако каждый пользователь может перевести и более крупную сумму по своему желанию. Вырученные средства будут направлены на оплату услуг врачей, административные затраты и техническую поддержку проекта. Минимум 500 рублей с каждого чека пойдут на развитие проектов для пациентов и их близких: обучение онкологов, программы профилактики рака, поддержку бесплатной справочной службы "Просто спросить".

Нас регулярно спрашивают о возможности получить личную консультацию у экспертов, с которыми сотрудничает фонд. Иногда люди даже приезжают в наш офис! Но наши эксперты – практикующие врачи, которые активно работают в крупных медицинских центрах. И они, конечно, не сидят у нас в офисе, а отвечают на вопросы, пишут статьи и комментарии в удобное для них время. Часто это нерабочее время. Наталья Хилько, руководитель группы проектов "Все не напрасно"

Бесплатно задать вопросы врачу фонда по-прежнему можно через онлайн-справочную "Просто спросить". В этом случае нужно заполнить заявку на сайте и подождать письменного ответа от одного из специалистов в течение трех дней на электронную почту. Как показывает практика, такой формат общения с экспертом эффективен, но подходит не во всех случаях.

Иногда людям, которые к нам обращаются, недостаточно письменных ответов на их вопросы. Бывает, что вопросов очень много и они появляются с каждой буквой новой информации. И хочется иметь возможность задать все эти вопросы сразу конкретному врачу. Кому-то важно видеть эксперта, с которым он общается, а кто-то хочет получить заключение по итогам обращения, чтобы пойти с этим документом к своему врачу. Для этих и других случаев мы организовали видеоконсультации с экспертами, которым доверяет фонд, на платформе "СберЗдоровье" Наталья Хилько

Специалисты из разных уголков страны, работающие по принципам доказательной медицины, видят своей целью развитие онкологической помощи в России. А мы в "СберЗдоровье" работаем, чтобы делать качественную медицинскую помощь доступной с помощью цифровых технологий. Мы решили объединить экспертизу лучших онкологов и наши возможности, чтобы каждый мог обратиться за консультацией экспертов, вне зависимости от своей географии. Юлия Калинцева, директор по маркетингу медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье"

Записаться на консультацию можно через личный кабинет на платформе "СберЗдоровье", а также через приложение "СберЗдоровье": в этом случае во вкладке "Каталог" ищите карточку "Не напрасно", а затем выбирайте врача и подходящее время.

Фото: ВКонтакте / Фонд медицинских решений "Не напрасно!"