В Петербурге симфонический оркестр сыграет музыку из "Гарри Поттера" и "Ла-Ла-Лэнда"

Знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра и звездных солистов прозвучат 21 марта на "Тинькофф Арене".

21 марта на сцене "Тинькофф Арены" в Петербурге гпремьера – новый оркестр Imperial Orchestra представит музыку из кинофильмов. Посетители услышат произведения современных классиков в исполнении симфонического оркестра, органа и рояля.

Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Макс Рихтер, Рамин Джавади, Эндрю Лоид Уэббер – имена современных классиков жанра саундтрек. Проект Cinema Orchestra Medley собрал в себя всю силу музыки и кино.

В программе собраны главные саундтреки 20 и 21 века: "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Интерстеллар", "Ла-Ла-Лэнд", "Игра престолов", "Гладиатор", "Пекло", "Призрак оперы", "Начало", "Темный рыцарь", "Список Шиндлера", "Призрак оперы".

Начало: 21 марта в 19.00.

Иллюстрация: предоставлена организаторами

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